Президент Турции уволил главу Центробанка после резкого снижения курса нацвалюты

Бывший министр финансов Турции Наджи Айбал сменил на посту управляющего Центральным банком страны Мюрата Уйсала, который был уволен президентским указом после резкого падения курса национальной валюты - лиры.

Указ опубликован в субботу.

Уйсал возглавлял Центробанк на протяжении 16 месяцев.

В последние несколько месяцев лира неоднократно обновляла исторические антирекорды по отношению к доллару США. За год она потеряла 30% стоимости.