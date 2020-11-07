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Финансы 07.11.2020 13:38

Президент Турции уволил главу Центробанка после резкого снижения курса нацвалюты

Бывший министр финансов Турции Наджи Айбал сменил на посту управляющего Центральным банком страны Мюрата Уйсала, который был уволен президентским указом после резкого падения курса национальной валюты - лиры.

Указ опубликован в субботу.

Уйсал возглавлял Центробанк на протяжении 16 месяцев.

В последние несколько месяцев лира неоднократно обновляла исторические антирекорды по отношению к доллару США. За год она потеряла 30% стоимости.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, УПРАВЛЯЮЩИЙ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]