ВС Армении обстреляли села Агдамского района

Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу села Агдамского района Азербайджана, сообщает министерство обороны.
"Части ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу села Чуллу и Чираглы Агдамского района Азербайджана", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению Минобороны, части азербайджанской армии предпринимают меры по подавлению огневых точек противника.
А. Мамедов
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