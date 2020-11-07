В Армении почти 2,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 33 человека

Медики в Армении за сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 476 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 104 тыс. 249, сообщил в субботу единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 210 новых больных за сутки.

По данным центра, в Армении скончались еще 33 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 936. "Из них 1 тыс. 533 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 403 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 63 тыс. 258 человек (+1 тыс. 476 за сутки).

Медики в Армении за сутки сделали 5 тыс. 339 теста на COVID-19.