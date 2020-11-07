В Грузии за сутки уже 2,86 тыс. заражений COVID-19, скончались 18 больных

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 859 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 54 тыс. 852, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 775 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 441. За минувшие сутки скончались 18 человек.

В режиме карантина находятся 3 тыс. 15 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 670 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 599 человек. Выздоровели 39 тыс. 773 человек.