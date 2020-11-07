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СНГ 07.11.2020 11:40

20,4 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 364 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20,4 тыс. случаев, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 396 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 093 (25,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй день количество новых случаев коронавируса в РФ превышает 20 тыс. Накануне было выявлено 20 тыс. 582 новых случаев заражения.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 829.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 тыс. 675 человек были выписаны по выздоровлению, 75 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 753 тыс. 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умер за весь период - 30 тыс. 251 человек. За весь период было выписано 1 млн 312 тыс. 927 человек, в том числе 16 тыс. 803 выписаны за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]