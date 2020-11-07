Лукашенко: Белоруссия становится ядерной державой

Президент Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Президент принимает участие церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Помимо белорусских официальных лиц, среди участников мероприятия - государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Планируется, что Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как ожидается, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

Кроме того, президент планирует присутствовать на митинге с участием строителей Белорусской АЭС.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.