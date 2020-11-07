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Транспорт и связь 07.11.2020 15:28

Решение о сокращении из РФ рейсов на турецком направлении еще не принято

Интенсивность полетов в Турцию пока остается неизменной, однако вскоре число рейсов может быть перераспределено в пользу ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Пока решение о сокращении рейсов на турецком направлении не принято. Однако в связи с сезонными факторами в зимнем расписании предполагается перераспределить слоты, в первую очередь для чартерных рейсов, в пользу ОАЭ", - сказал источник.

Собеседника агентства уточнил, что это решение связано с особенностями туристического рынка: на турецких курортах заканчивается высокий сезон, спрос на чартеры снижается, в то время как в ОАЭ, напротив, зимой турпоток традиционно растет.

При этом общий объем перевозок сокращать не планируется.

Ранее источник в одном из турецких перевозчиков сообщил, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]