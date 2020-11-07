Президент Азербайджана заявил об освобождении еще 16 сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в субботу об освобождении еще 16 населенных пунктов в Карабахе.

"Победоносная азербайджанская армия освободила от армянской оккупации села Йухары Вейселли, Йухары Сейидахмедлы, Горган, Ючюнджю Махмудлу, Гаджар и Диваналылар Физулинского, Йухары Мезре и Йанархадж Джебраильского, Газъян, Баласолтанлы и Мерданлы Губадлинского, Бешдели Зангиланского районов", - отметил Алиев в своем твиттер аккаунте.

Кроме того, от оккупации освобождены села Гарабулаг и Мошхмаат Ходжалинского, а также Атагут и Цакури Ходжавендского районов Азербайджана.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации свыше 200 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

А. Мамедов