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Карабахский конфликт 07.11.2020 12:35

Президент Азербайджана заявил об освобождении еще 16 сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в субботу об освобождении еще 16 населенных пунктов в Карабахе.

"Победоносная азербайджанская армия освободила от армянской оккупации села Йухары Вейселли, Йухары Сейидахмедлы, Горган, Ючюнджю Махмудлу, Гаджар и Диваналылар Физулинского, Йухары Мезре и Йанархадж Джебраильского, Газъян, Баласолтанлы и Мерданлы Губадлинского, Бешдели Зангиланского районов", - отметил Алиев в своем твиттер аккаунте.

Кроме того, от оккупации освобождены села Гарабулаг и Мошхмаат Ходжалинского, а также Атагут и Цакури Ходжавендского районов Азербайджана.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации свыше 200 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЕЛА, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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