МИД Азербайджана осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле почетного консульства Азербайджана в Харькове.

"Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отметил, что, учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил в адрес дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение следует рассматривать в контексте этих угроз.

"Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины. Соответствующие органы нашей страны будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом", - отмечается в сообщении.

Харьковская милиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.

В свою очередь, отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил, что неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания консульства Азербайджана.

"В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли два гильзы и три остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Полиция принимает меры для установления причастных к обстрелу консульства.

А. Мамедов