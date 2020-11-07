Около 40 человек госпитализированы в Дагестане с отравлением после посещения кафе быстрого питания

В Махачкале Дагестан с 3 по 7 ноября госпитализированы 39 человек с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

"В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Они получают все необходимое лечение.

По результатам опроса заболевших, установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в кафе "Казан-Кебаб". Эпидемиологическим расследованием вспышки инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.