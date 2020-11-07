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Регион 07.11.2020 13:47

Около 40 человек госпитализированы в Дагестане с отравлением после посещения кафе быстрого питания

В Махачкале Дагестан с 3 по 7 ноября госпитализированы 39 человек с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

"В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Они получают все необходимое лечение.

По результатам опроса заболевших, установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в кафе "Казан-Кебаб". Эпидемиологическим расследованием вспышки инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ОТРАВЛЕНИЕ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]