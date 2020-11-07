Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 07.11.2020 13:56

ВС Армении продолжает обстрел Тертерского, Агдамского и Агджабединского района

Вооруженные силы Армении продолжают подвергать артиллерийскому обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана, сообщает министерство обороны.

"Части ВС Армении продолжают подвергать артиллерийскому обстрелу села Агдамского, Агджабединского и Тертерского районов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Минобороны, части азербайджанской армии предпринимают меры по подавлению огневых точек противника.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана опровергло новость об обстреле территории Армении Армянские ВС с утра обстреливают Тертерский район - Минобороны Азербайджана ВС Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана ВС Армении обстреливают из артиллерии населенные пункты Агдамского района – Минобороны Азербайджана Армения со своей территории минометным огнем обстреливает позиции ВС Азербайджана, заявляют в Баку ВС Армении обстреливают Тертерский и Агджабединский районы - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]