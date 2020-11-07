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Регион 07.11.2020 14:52

Власти США должны осознать бесперспективность санкционной политики против Ирана - Рухани

В Тегеране надеются, что новая американская администрация вынесет урок из санкционной политики США в отношении Ирана.

"Мы надеемся, что на основании опыта прошедших трех лет следующая американская администрация поймет необходимость следовать законам и правилам и соблюдать обязательства", - заявил в субботу в эфире иранского телевидения президент Исламской республики Хасан Рухани.

"На протяжении прошедших трех лет наш народ противостоял экономическому терроризму и проявил несравнимое ни с чем упорство и терпение", - добавил он.

По словам Рухани, "Иран продолжит политику упорства и терпения до тех пор, пока другая сторона не склонится перед необходимостью соблюдать законы и правила".

В Тегеране надеются, что "те, кто вводят санкции, осознают, что их путь - неверен, и что они никоим образом не добьются поставленных целей".

Ранее представители руководства Ирана неоднократно заявляли, что их не интересует, кто станет следующим президентом США, но они будут внимательно следить за шагами новой американской администрации.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]