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Здравоохранение 07.11.2020 18:55

Случаи COVID-19, связанные с фермами по разведению норок, выявлены в шести странах - ВОЗ

Еще в пяти странах мира - в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок, информирует в субботу Всемирная организация здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что мутация коронавируса COVID-19 была выявлена у животных на фермах по разведению норок в Дании, в связи с чем в Ютландии, регионе на северо-востоке страны, были введены специальные ограничения. В этой части страны в частности объявили о закрытии баров и ресторанов, остановили движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию.

В Копенгагене предупредили, что выявленная мутация может поставить под угрозу эффективность любой вакцины и распорядились забить 15-17 млн норок. В то же время ученые заявляют, что мутации вируса - это обычное явление, и часто они не несут никакого вреда и не приводят к более серьезному течению болезни у людей.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, НОРКИ, ВЫЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]