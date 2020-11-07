В крупных городах Грузии из-за COVID-19 запретят свободное передвижение граждан ночью

В Тбилиси и других крупных городах Грузии решением Координационного совета по борьбе с коронавирусом с 9 ноября водится ограничение на передвижение граждан и транспорта с 22:00 (21:00 мск) до 5:00 (4:00 мск) часов.

"Это ограничение будет распространяться на граждан, передвигающихся пешком и транспортом. Ограничение не коснется передвижения международного автотранспорта, передвижения сотрудников медицинских и фармакологических организаций, СМИ, сервиса службы доставки. Нарушители этого ограничения будут оштрафованы", - сказала в субботу на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Она отметила, что в связи с увеличением случаев заражения COVID-19 для снижения передвижения граждан правительством будут вводиться и другие ограничения.

За минувшие сутки в Грузии коронавирус выявлен у 2 тыс. 859 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 54 тыс. 852. Накануне сообщалось о 2 тыс. 775 случаях заражения COVID-19.

По данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки скончались 18 человек, общее число жертв коронавирусной инфекции - 441.

В режиме карантина находятся 3 тыс. 15 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 670 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 599 человек. Выздоровели 39 тыс. 773 человек.