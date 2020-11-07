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СНГ 07.11.2020 14:59

В Белоруссии за сутки почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, трое пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 7 ноября зарегистрированы 105 тыс. 283 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 997 случаев против 991 за предыдущие.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента (на 6 ноября - 1001) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]