В Белоруссии за сутки почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, трое пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 7 ноября зарегистрированы 105 тыс. 283 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 997 случаев против 991 за предыдущие.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента (на 6 ноября - 1001) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.