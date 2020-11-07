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СНГ 07.11.2020 19:35

Издевательством над демократией назвал Лукашенко выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Президент отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии.

"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]