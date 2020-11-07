Издевательством над демократией назвал Лукашенко выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.
"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.
Президент отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии.
"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - подчеркнул глава государства.
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