Издевательством над демократией назвал Лукашенко выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Президент отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии.

"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - подчеркнул глава государства.