Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши вернуться к диалогу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Польшей и Литвой, призвал руководство этих стран вернуться к диалогу.

"Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы - ИФ) сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться", - заявил Лукашенко во время выступления перед коллективом и строителями БелАЭС в субботу.

Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, народы Белоруссии и Литвы когда-то были в одном государстве, "нормально жили, да и до сих пор нормально жили".

"Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы - в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают", - подчеркнул он.

То же самое Лукашенко адресовал и польскому руководству.

"Ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", - заявил он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Свеилана Тихановская заняла второе место, набрав немногим более 10% голосов. Через несколько дней после выборов она уехала в Литву из-за давления силовиков.

Кроме того, строительство БелАЭС стало причиной продолжающегося уже несколько лет политического конфликта между Белоруссией и западной страной-соседкой - Литвой, которая видит в БелАЭС атомную угрозу и призывает мировое сообщество оказать давление на Лукашенко с целью остановки строительства АЭС. Сама станция расположена в непосредственной близости от литовской границы.

Ранее сообщалось, что после начала выработки электроэнергии на БелАЭС Литва полностью прекратила торговлю электроэнергией с Белоруссией. Литовский парламент ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.