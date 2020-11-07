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СНГ 07.11.2020 16:16

Лукашенко сказал, что его не волнуют санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на молодежном сленге прокомментировал санкции Евросоюза, введенные против него лично.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Как сообщалось, Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Лукашенко.

"Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сообщается в публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

В конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в частности, в отношении президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]