Диппредставительства Азербайджана и Армении в Украине будут взяты под охрану - полиция

Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.
"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции в соцсети Facebook.
Это решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.
"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.
Как сообщалось, здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь на 7 ноября. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека.
В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли две гильзы и три остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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