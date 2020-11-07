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Внешняя политика 07.11.2020 16:29

Диппредставительства Азербайджана и Армении в Украине будут взяты под охрану - полиция

Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции в соцсети Facebook.

Это решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.

Как сообщалось, здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь на 7 ноября. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли две гильзы и три остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]