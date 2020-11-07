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Карабахский конфликт 07.11.2020 16:32

Минобороны Азербайджана опровергло новость об обстреле территории Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны обстреле территории Армении из Губадлинского района Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация об обстреле села Давид Бек близ армянского города Гафан из Губадлинского районе Азербайджана является провокацией и дезинформацией", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отметило, что ВС Армении сами обстреливают освобожденные от оккупации села Губадлинского района.

"Напротив, вооруженные силы Армении в течение дня обстреливали освобожденные села Губадлинского района и позиции азербайджанской армии. Наша армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах наших границ. Мы подтверждаем, что Азербайджан не имеет военной цели в Армении", - говорится в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]