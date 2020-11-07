В Азербайджане зафиксировано 1410 новых случаев заражения COVID-19, 13 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1410 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 63 тыс. 748, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1465 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 13 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 824.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 48049 человек (+779 за сутки).

В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 14 тыс. 875 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12,14 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 429 тыс. 508 тестов на COVID-19.

А. Мамедов