Один человек погиб в результате обстрела ВС Армении Бардинского района

ВС Армении 7 ноября подвергли интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу территорию Бардинского района, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
"В результате попадания снаряда в жилой дом скончался житель села Йени Айридже Бардинского района Рагимов Шахмалы 2004 года рождения. Дом также сильно пострадал", - говорится в сообщении.
А. Мамедов
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