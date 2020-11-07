Один человек погиб в результате обстрела ВС Армении Бардинского района

ВС Армении 7 ноября подвергли интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу территорию Бардинского района, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"В результате попадания снаряда в жилой дом скончался житель села Йени Айридже Бардинского района Рагимов Шахмалы 2004 года рождения. Дом также сильно пострадал", - говорится в сообщении.

А. Мамедов