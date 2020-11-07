Трамп вновь поставил под сомнение организацию подсчета голосов на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно.

"Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника - дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело", - написал Трамп в субботу у себя в твиттере.

"Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов", - добавил он.

По словам президента США, "в эти часы происходит нечто плохое, когда законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода - тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет".

"Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место", - подчеркнул он.