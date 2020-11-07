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Карабахский конфликт 07.11.2020 18:27

ВС Армении понесли тяжелые потери в Агдамском направлении – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении понесли тяжелые потери в боях на Агдамском направлении фронта, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Бои на Агдамском направлении нанесли серьезный урон вооруженным силам Армении. В результате артиллерийских ударов по позициям минометной батареи 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии противник, понеся потери вынужден был оставить позиции. Кроме того, разбился автобус с добровольцами, направленными для усиления полка. В результате пострадали до 30 призывников", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что в результате обстрела позиций 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады уничтожена 1 реактивная установка БМ-21 «Град», несколько человек погибли и ранены.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]