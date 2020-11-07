США и ЕС призывают участников воскресного митинга в Тбилиси к сдержанности

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призывают грузинские политические силы использовать правовые средства при рассмотрении возможных нарушений на парламентских выборах 31 октября, а также призывают оппозицию мирно выражать свой протест и соблюдать рекомендации эпидемиологов, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.
"Мы призываем всех граждан Грузии, кто планирует 8 ноября использовать право на собрание, осуществить это мирно и с соблюдением связанных с COVID-19 мер безопасности. Также призываем власти Грузии способствовать созданию соответствующей среды", - сказано в распространенном в субботу совместном заявлении американского посольства и представительства ЕС в Грузии.
Что касается текущего избирательного процесса, говорится в заявлении, то посольство США и представительство ЕС призывают политические партии "продолжить рассмотрение связанных с нарушениями на выборах доказательств с использованием правовых средств, в рамках тех демократических процессов, которые Грузия создала в течение последних 20 лет".
"Для исправления обоснованных нарушений на выборах необходим надежный и инклюзивный правовой процесс, чтобы произошло уважение воли избирателя, укрепление доверия общества к избирательному процессу и чтобы общество смогло признать легитимными результаты выборов", - сказано в заявлении.
В нем звучит готовность посольства США и представительства ЕС внести при необходимости свой вклад для достижения этих целей.
"Грузии нужен парламент, который сумеет выполнить свою роль в решении неотложных проблем, таких как экономическая нестабильность, пандемия и региональная напряженность; при этом проведет дополнительные реформы для улучшения будущих демократических, правовых и избирательных процессов страны. Все политические силы немедленно должны взять ответственность для обеспечения такого результата", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что не согласная с результатами парламентских выборов оппозиция в Грузии призвала своих сторонников собраться на митинг в Тбилиси 8 ноября.
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