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Трамп указывает на сбои в работе программного обеспечения при подсчете голосов

Президент США Дональд Трамп считает, что программное обеспечение, используемое для подсчета голосов, во многих случаях "сбоило".

"Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои", - написал Трамп в субботу в твиттере.

При этом Трамп дал ссылку на раннее сообщение агентства Breitbart, в котором детальнее сообщалось об этих сбоях.

Ранее в субботу Трамп написал в твиттере, что подсчет голосов на выборах идет со значительными нарушениями: "Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника - дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело".

"Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов", - добавил он.

По словам президента США, "в эти часы происходит нечто плохое, когда законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода - тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет".

"Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место", - подчеркнул он.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОДСЧЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]