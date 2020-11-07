Трамп указывает на сбои в работе программного обеспечения при подсчете голосов

Президент США Дональд Трамп считает, что программное обеспечение, используемое для подсчета голосов, во многих случаях "сбоило".

"Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои", - написал Трамп в субботу в твиттере.

При этом Трамп дал ссылку на раннее сообщение агентства Breitbart, в котором детальнее сообщалось об этих сбоях.

Ранее в субботу Трамп написал в твиттере, что подсчет голосов на выборах идет со значительными нарушениями: "Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника - дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело".

"Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов", - добавил он.

По словам президента США, "в эти часы происходит нечто плохое, когда законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода - тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет".

"Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место", - подчеркнул он.