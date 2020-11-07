Число погибших школьников в результате ракетно-артиллерийских обстрелов армянских ВС увеличилось до 10 - Минобразования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев сообщает об увеличении числа погибших школьников в результате ракетно-артиллерийского обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана до 10 человек.

“Сегодня еще один наш школьник стал жертвой вражеской агрессии. 16-летний Шахмали Рагимов был убит снарядом, выпущенным вооруженными силами Армении в Бардинском районе. Шахмали был учеником 10 класса № 94 в Агдамском районе. Число наших школьников, ставших жертвами армянской агрессии, достигло 10”, - отметил Амруллаев на своей странице в Facebook.

Таким образом, число погибших мирных граждан в результате армянской агрессии достигло 93 человек.

Х.Насирзаде