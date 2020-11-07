Байден после прогноза СМИ о его победе на выборах пообещал быть президентом всех американцев

Представитель Демократической партии Джо Байден заявил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США.
"Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", - написал Байден в своём твиттере в субботу.
"Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам - я буду президентом всех американцев, не важно, проголосовали вы за меня или нет", - добавил он.
Он подчеркнул, что "сохранит ту веру", которую "вселил" в него американский народ.
В заявлении Байдена, распространённом его штабом, бывший вице-президент вновь заявил о своём намерении "объединить страну".
"Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться", - говорится в заявлении Байдена.
В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.
К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.
Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.
Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно.
"Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника - дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело", - написал Трамп в субботу у себя в твиттере.
Трамп также фактически заявлял, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.
Голосование в США состоялось 3 ноября. По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.
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