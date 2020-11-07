Джонсон поздравляет Байдена с победой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и заявил о готовности приступить к совместной работе на приоритетных для двух стран направлениях.
"Поздравляю Джо Байдена с избранием его президентом США и Камалу Харрис с ее историческим достижением. США - наш наиболее важный союзник. И я с нетерпением жду совместной работы в рамках наших общих приоритетов, начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью", - написал Джонсон в "Твиттере".
Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.
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