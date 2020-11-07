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Дальнее зарубежье 07.11.2020 23:02

Джонсон поздравляет Байдена с победой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и заявил о готовности приступить к совместной работе на приоритетных для двух стран направлениях.

"Поздравляю Джо Байдена с избранием его президентом США и Камалу Харрис с ее историческим достижением. США - наш наиболее важный союзник. И я с нетерпением жду совместной работы в рамках наших общих приоритетов, начиная с проблем изменения климата и заканчивая торговлей и безопасностью", - написал Джонсон в "Твиттере".

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]