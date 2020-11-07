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Дальнее зарубежье 07.11.2020 23:59

Меркель поздравила Байдена с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на выборах, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Если мы хотим преодолевать крупнейшие вызовы этого времени, то наша трансатлантическая дружба незаменима", - говорится в телеграмме канцлера.

Также она поздравила нового вице-президента США Камалу Харрис.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, БАЙДЕН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]