Меркель поздравила Байдена с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на выборах, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Если мы хотим преодолевать крупнейшие вызовы этого времени, то наша трансатлантическая дружба незаменима", - говорится в телеграмме канцлера.

Также она поздравила нового вице-президента США Камалу Харрис.