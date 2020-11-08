В Молдавии новый антирекорд по COVID-19: за сутки заразились 1174 человек, девять человек скончались

В Молдавии зарегистрирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 - за сутки 1174 случая, сообщили "Интерфаксу" в субботу вечером в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

"Сегодня были обработаны 3874 теста, в том числе 3543 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1174 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране составляет 81 675.На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 18 470 человек", - отмечается в сообщении.

В субботу также было зарегистрировано рекордное количество выздоровевших от коронавируса - 1000 человек. "Из медицинских учреждений в субботу также выписано рекордное количество пациентов за один день - 1094 человека. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 61 314 человек", - отмечается в сообщении.

Сообщается также о смерти еще девяти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 1 891 человек.

До этого, на протяжении последних трех недель в конце октября - начале ноября, было зарегистрировано существенное снижение количества случаев заражения COVID-19, после наиболее высоких показателей в середине октября. Антирекорд до этого был установлен 14 октября - 1149 случаев. Новый рост начался в середине этой недели, когда количество новых случаев за один день превысило тысячу.

Молдавские власти заявили, что новых ограничений вводить не будут. В минувшее воскресенье состоялся первый тур выборов президента. Второй тур назначен на 15 ноября.