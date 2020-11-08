Аятолла Хаменеи назвал спектаклем ситуацию вокруг выборов в США

Спектаклем назвал происходящую вокруг выборов в США ситуацию руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Ситуация в США и то, что сами они говорят о выборах, это спектакль! Это пример скверного лица американской либеральной демократии. Независимо от исхода, единственное, что абсолютно ясно - политический, гражданский, моральный упадок США определен", - написал он в твиттере.

Ранее в субботу президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду на то, что новая американская администрация вынесет урок из санкционной политики США в отношении Ирана.

"Мы надеемся, что на основании опыта прошедших трех лет следующая американская администрация поймет необходимость следовать законам и правилам и соблюдать обязательства", - заявил в субботу в эфире иранского телевидения президент Исламской республики Рухани.

"На протяжении прошедших трех лет наш народ противостоял экономическому терроризму и проявил несравнимое ни с чем упорство и терпение", - добавил он.

По словам Рухани, "Иран продолжит политику упорства и терпения до тех пор, пока другая сторона не склонится перед необходимостью соблюдать законы и правила".

В Тегеране надеются, что "те, кто вводят санкции, осознают, что их путь - неверен, и что они никоим образом не добьются поставленных целей".

Ранее представители руководства Ирана неоднократно заявляли, что их не интересует, кто станет следующим президентом США, но они будут внимательно следить за шагами новой американской администрации.