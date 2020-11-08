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Дальнее зарубежье 08.11.2020 01:18

Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг адресовал свои поздравления по случаю победы на президентских выборах избранным, как он полагает, президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

"Поздравляю Джо Байдена с избранием на пост президента США и Камалу Харрис - на пост вице-президента. Я знаю Джо Байдена как решительного сторонника нашего альянса и надеюсь на тесное сотрудничество с ним. Сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы", - написал Столтенберг в твиттере в субботу вечером.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.

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Тэги: НАТО, США, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]