Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что "подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта".
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