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Карабахский конфликт 08.11.2020 00:01

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что "подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]