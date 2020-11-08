Помпео ответил на критику лидера Ирана относительно выборов в США

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на высказывания руководителя Исламской республики Ирана аятоллы Али Хаменеи, который назвал ситуацию, происходящую вокруг выборов в США, спектаклем.

"Вы лично украли сотни миллионов долларов у своих людей. Ваши выборы - это шутка с сотнями кандидатов, лишенных права даже баллотироваться. Сегодня ваш народ голодает, потому что вы тратите миллиарды на прокси войны, чтобы защитить свою клептократию", - написал Помпео в твиттере в ответ на высказывания Хаменеи.

Он отметил, что "Америка была и останется величайшим государством во всей истории человечества".

По его словам, США ждут тот день, когда "иранский народ исполнит свое желание".

"Вы знаете, о чем идет речь", - заключил он.

Ранее Хаменеи назвал спектаклем ситуацию, происходящую вокруг выборов в США.

"Ситуация в США и то, что сами они говорят о выборах, это спектакль! Это пример скверного лица американской либеральной демократии. Независимо от исхода, единственное, что абсолютно ясно - политический, гражданский, моральный упадок США определен", - написал тот в твиттере.