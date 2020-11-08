Помпео ответил на критику лидера Ирана относительно выборов в США

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на высказывания руководителя Исламской республики Ирана аятоллы Али Хаменеи, который назвал ситуацию, происходящую вокруг выборов в США, спектаклем.
"Вы лично украли сотни миллионов долларов у своих людей. Ваши выборы - это шутка с сотнями кандидатов, лишенных права даже баллотироваться. Сегодня ваш народ голодает, потому что вы тратите миллиарды на прокси войны, чтобы защитить свою клептократию", - написал Помпео в твиттере в ответ на высказывания Хаменеи.
Он отметил, что "Америка была и останется величайшим государством во всей истории человечества".
По его словам, США ждут тот день, когда "иранский народ исполнит свое желание".
"Вы знаете, о чем идет речь", - заключил он.
Ранее Хаменеи назвал спектаклем ситуацию, происходящую вокруг выборов в США.
"Ситуация в США и то, что сами они говорят о выборах, это спектакль! Это пример скверного лица американской либеральной демократии. Независимо от исхода, единственное, что абсолютно ясно - политический, гражданский, моральный упадок США определен", - написал тот в твиттере.
Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку - Алиев
ЗА ЭТИ ГОДЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ ПОСЫЛАЛИ НАМ СИГНАЛЫ О ТОМ, ЧТО НАДО СМИРИТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ В КАРАБАХЕ, НО МЫ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С ЭТИМ, МЫ САМИ ОСВОБОЖДАЕМ НАШИ ЗЕМЛИ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
Эта историческая победа одержана нами на поле боя, а не за столом переговоров - Алиев
Трейдеры впервые в истории Украины начали реэкспорт газа
Китай в сентябре увеличил импорт газа на 16% год к году, цена восстановилась после августовского минимума
Решение о сокращении из РФ рейсов на турецком направлении еще не принято
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 50 млн - университет Джонса Хопкинса
На акциях протеста в Минске в субботу задержаны более 90 человек
В Молдавии новый антирекорд по COVID-19: за сутки заразились 1174 человек, девять человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение