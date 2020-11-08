Число заражений COVID-19 в мире приближается к 50 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 49 млн 822 тыс. 322, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро воскресенья (9:00) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 250 тыс. 381 человек, выздоровели 32 млн 786 тыс. 337 человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 859 тыс. 819 заражений коронавирусной инфекцией и 237 тыс. 97 летальных исходов. Более 3,8 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 507 тыс. 754 заболевших COVID-19 при 125 тыс. 562 смертельных случаях и более 7,8 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 653 тыс. 561 заражение, умерли 162 тыс. 269 человек, вылечились более 5,1 млн человек.