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Дальнее зарубежье 08.11.2020 11:48

Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу же после инаугурации

Кандидат в президенты США, объявивший о своей победе, Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Как сообщалось, уже в понедельник Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы - ИФ) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]