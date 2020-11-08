Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу же после инаугурации

Кандидат в президенты США, объявивший о своей победе, Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.
Как сообщалось, уже в понедельник Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.
"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы - ИФ) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.
Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев вне зависимости от их политических симпатий.
Действующий президент Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
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