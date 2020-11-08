ВС Армении обстреляли населенные пункты – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах населенных пунктов со стороны ВС Армении.

"8 ноября с 07:40 до 08:10 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Подразделения Азербайджанской Армии предприняли ответные действия по подавлению огневых точек противника", - говорится в сообщении.

А. Мамедов