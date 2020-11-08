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Карабахский конфликт 08.11.2020 09:24

ВС Армении обстреляли населенные пункты – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах населенных пунктов со стороны ВС Армении.

"8 ноября с 07:40 до 08:10 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Подразделения Азербайджанской Армии предприняли ответные действия по подавлению огневых точек противника", - говорится в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]