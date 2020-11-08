В Армении выявлено 2 тыс. 175 новых случаев COVID-19, скончались 28 человек

Медики в Армении за сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 106 тыс. 424, сообщил в воскресенье единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 476 новых больных за сутки.

По данным центра, в Армении скончались еще 28 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 964. "Из них 1 тыс. 559 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 405 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 64 тыс. 179 человек (+921 за сутки).

Медики в Армении за сутки сделали 4 тыс. 790 тестов на COVID-19.