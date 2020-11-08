Нетаньяху поздравил Байдена и назвал его другом Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин в воскресенье поздравили с победой на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и кандидата на должность вице-президента Камалу Харрис, сообщает Times of Israel.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, наши с вами личные отношения длительные и теплые (длятся - ИФ) практически на протяжении 40 лет, и я знаю вас как прекрасного друга Израиля", - написал Нетаньяху в твиттере в воскресенье утром.

"С нетерпением ожидаю работы с вами, чтобы и дальше укреплять особенный союз между США и Израилем", - добавил он.

Также Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за "ту дружбу, которую вы проявили по отношению к Израилю и лично ко мне, признав Иерусалим и Голанские высоты, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения".

Израильские СМИ отмечают, что записи Нетаньяху в твиттере - короткие и личные, официальный текст по этому поводу его пресс-служба пока не распространила.

Заявление президента Израиля Реувена Ривлина, напротив, длинное и выпущено его пресс-службой. В нем он поздравляет Байдена, называя его избранным 46-ым президентом США, а также поздравляет Камалу Харрис, которую называет избранным вице-президентом. Он также указывает на то, что США - ближайший и самый главный союзник Израиля, и что "альянс между нашими двумя странами и людьми сильнее, чем любое политическое руководство и базируется не только на дружбе, но и на общих ценностях". Он также пригласил Байдена в Иерусалим.

Ривлин также поблагодарил и Трампа "за четыре года партнерства и укрепление безопасности Израиля".

Израильские СМИ также отмечают, что Нетаньяху и Ривлин, высоко ценившие Трампа за его решения, связанные с Израилем, одними из последних поздравили его конкурента по президентской гонке - примерно спустя 12 часов после того, как американские СМИ начали сообщать, что прогнозируют его победу.

Между тем, по данным агентства Associated Press, несколько тысяч израильтян собрались накануне вечером и в ночь на воскресенье на акцию протеста против Нетаньяху и призывали его уйти с поста премьера. К его резиденции в Иерусалиме они принесли с собой фотографии Байдена и фотографии, на которых был перечеркнут портрет Трампа. На плакатах было написано: "Трамп повержен, Биби (Нетаньяху - ИФ) уходи". Израильтяне, выходящие на акции протеста, недовольны тем, как Нетаньяху справляется с проблемами страны, возникшими из-за пандемии коронавируса. Также они требует возобновления слушания антикоррупционных дел, которые были заморожены из-за пандемии коронавируса.