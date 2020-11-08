В Грузии зафиксировано почти 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 34 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 901 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 57 тыс. 753, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 859 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 475. За минувшие сутки скончались 34 человека.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 964 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 691 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 879 человек. Выздоровели 42 тыс. 572 человек.