Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.11.2020 13:17

В Грузии зафиксировано почти 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 34 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 901 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 57 тыс. 753, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 859 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 475. За минувшие сутки скончались 34 человека.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 964 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 691 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 879 человек. Выздоровели 42 тыс. 572 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Премьер Грузии считает, что акции оппозиции создают угрозу распространения COVID-19 Премьер Грузии заразился COVID-19, лечится дома Власти Грузии приняли все меры для безопасного проведения выборов на фоне угрозы COVID-19 - премьер Грузия не будет вводить ограничения по коронавирусу в масштабах все страны - премьер Число случаев COVID-19 в Грузии превысило 3,5 тыс. Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 3 тыс. 306

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]