Афганские лидеры поздравили Байдена с победой на выборах президента США

Афганский лидер Ашраф Гани поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис. Афганистан надеется на продолжение и углубление нашего многостороннего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - нашим основополагающим партнером - в том числе в борьбе с терроризмом и в установлении мира в Афганистане", - написал Гани в воскресенье утром в твиттере.

Байдена с победой на выборах также поздравил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

"Пользуюсь случаем, чтобы поздравить избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с их знаменательной победой, а также американский народ с исторической явкой на выборах", - написал Абдулла в твиттере.