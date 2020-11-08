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Дальнее зарубежье 08.11.2020 16:03

Афганские лидеры поздравили Байдена с победой на выборах президента США

Афганский лидер Ашраф Гани поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис. Афганистан надеется на продолжение и углубление нашего многостороннего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - нашим основополагающим партнером - в том числе в борьбе с терроризмом и в установлении мира в Афганистане", - написал Гани в воскресенье утром в твиттере.

Байдена с победой на выборах также поздравил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

"Пользуюсь случаем, чтобы поздравить избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с их знаменательной победой, а также американский народ с исторической явкой на выборах", - написал Абдулла в твиттере.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, БАЙДЕН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]