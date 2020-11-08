В России выявлено 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, 286 заболевших скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 тыс. 498 случая, умерли за сутки 286 пациентов, выписаны за сутки 11 тыс. 492 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 498 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 311 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Третий день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ превышает 20 тыс. Планка была преодолена в пятницу, 6 ноября. В институте эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что рост выявлений может продлиться еще около недели.
По-прежнему, наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице было выявлено 5 тыс. 751 новый случай COVID-19.
Количество выписанных за сутки составило 3 тыс. 254 человека, умерли - 74 пациента.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 774 тыс. 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период - 30 тыс. 537 человек, количество выписанных составило 1 млн 324 тыс. 419 выписанных, в том числе 11 тыс. 492 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 419 тыс. 378.
Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку - Алиев
ЗА ЭТИ ГОДЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ ПОСЫЛАЛИ НАМ СИГНАЛЫ О ТОМ, ЧТО НАДО СМИРИТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ В КАРАБАХЕ, НО МЫ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С ЭТИМ, МЫ САМИ ОСВОБОЖДАЕМ НАШИ ЗЕМЛИ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
Эта историческая победа одержана нами на поле боя, а не за столом переговоров - Алиев
Трейдеры впервые в истории Украины начали реэкспорт газа
Китай в сентябре увеличил импорт газа на 16% год к году, цена восстановилась после августовского минимума
Решение о сокращении из РФ рейсов на турецком направлении еще не принято
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 50 млн - университет Джонса Хопкинса
На акциях протеста в Минске в субботу задержаны более 90 человек
В Молдавии новый антирекорд по COVID-19: за сутки заразились 1174 человек, девять человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение