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СНГ 08.11.2020 11:54

В России выявлено 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, 286 заболевших скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 тыс. 498 случая, умерли за сутки 286 пациентов, выписаны за сутки 11 тыс. 492 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 498 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 311 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Третий день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ превышает 20 тыс. Планка была преодолена в пятницу, 6 ноября. В институте эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что рост выявлений может продлиться еще около недели.

По-прежнему, наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице было выявлено 5 тыс. 751 новый случай COVID-19.

Количество выписанных за сутки составило 3 тыс. 254 человека, умерли - 74 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 774 тыс. 334 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период - 30 тыс. 537 человек, количество выписанных составило 1 млн 324 тыс. 419 выписанных, в том числе 11 тыс. 492 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 419 тыс. 378.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]