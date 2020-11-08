При Байдене интерес США к постсоветскому пространству повысится - политолог

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет уделять больше времени постсоветскому пространству, России надо быть к этому готовой, считает политолог, глава Центра глобальных интересов Николай Злобин.

"Нельзя забывать, что в администрации Обамы Байден занимался Украиной. Он один из конструкторов того, что там происходило. Байден в принципе, в отличие от Трампа, был очень сильно вовлечен в постсоветское пространство после распада СССР", - сказал он "Интерфаксу".

По словам эксперта, "для Трампа вся эта история чужая, а для Байдена - это история его жизни".

"Поэтому думаю, что американский интерес к постсоветскому пространству повысится, просто потому, что во главе государства стоит президент, на глазах которого это все сформировалось", - подчеркнул Злобин.

Он считает, что "не только Украина, но и Грузия, и Молдавия, и Закавказье, и Средняя Азия станут центрами большего интереса со стороны американской администрации".

"Такого безразличия, которое проявляла администрация Трампа к этому региону, больше не будет. И это важно. Потому что страны бывшего СССР постараются использовать это не безразличие Вашингтона себе на пользу", - сказал политолог.

"Прямо сейчас надо начинать активно работать с американцами по постсоветскому пространству, чтобы утвердить именно приоритет российской точки зрения в их умах, если это возможно. Но не дать сделать это за Россию, как это было в прошлом", - убежден он.