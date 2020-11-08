Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.11.2020 12:05

При Байдене интерес США к постсоветскому пространству повысится - политолог

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет уделять больше времени постсоветскому пространству, России надо быть к этому готовой, считает политолог, глава Центра глобальных интересов Николай Злобин.

"Нельзя забывать, что в администрации Обамы Байден занимался Украиной. Он один из конструкторов того, что там происходило. Байден в принципе, в отличие от Трампа, был очень сильно вовлечен в постсоветское пространство после распада СССР", - сказал он "Интерфаксу".

По словам эксперта, "для Трампа вся эта история чужая, а для Байдена - это история его жизни".

"Поэтому думаю, что американский интерес к постсоветскому пространству повысится, просто потому, что во главе государства стоит президент, на глазах которого это все сформировалось", - подчеркнул Злобин.

Он считает, что "не только Украина, но и Грузия, и Молдавия, и Закавказье, и Средняя Азия станут центрами большего интереса со стороны американской администрации".

"Такого безразличия, которое проявляла администрация Трампа к этому региону, больше не будет. И это важно. Потому что страны бывшего СССР постараются использовать это не безразличие Вашингтона себе на пользу", - сказал политолог.

"Прямо сейчас надо начинать активно работать с американцами по постсоветскому пространству, чтобы утвердить именно приоритет российской точки зрения в их умах, если это возможно. Но не дать сделать это за Россию, как это было в прошлом", - убежден он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, СНГ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Путин: участие Трампа в усилиях по координации добычи нефти было "активным и эффективным" Трамп надеется заключить с Россией сделку по ядерному вооружению перед выборами Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера Главы МИД РФ, США и Франции призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня в Карабахе - совместное заявление Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступят с заявлением по ситуации в Карабахе Подходы России и США к проблеме Нагорного Карабаха совпадают - Совбез РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]