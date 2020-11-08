Эта историческая победа одержана нами на поле боя, а не за столом переговоров - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа, одержанная азербайджанской армией 8 ноября, навеки войдет в историю Азербайджана.

"Мы одержали эту историческую победу на поле боя, а не за столом переговоров. 8 ноября 2020 года навеки останется в истории Азербайджана, эта дата будет жить вечно. Это день нашей славной победы", - сказал Алиев в воскресенье в обращении к народу.

А. Мамедов