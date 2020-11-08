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Карабахский конфликт 08.11.2020 12:52

Эта историческая победа одержана нами на поле боя, а не за столом переговоров - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа, одержанная азербайджанской армией 8 ноября, навеки войдет в историю Азербайджана.

"Мы одержали эту историческую победу на поле боя, а не за столом переговоров. 8 ноября 2020 года навеки останется в истории Азербайджана, эта дата будет жить вечно. Это день нашей славной победы", - сказал Алиев в воскресенье в обращении к народу.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]