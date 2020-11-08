Президент Алиев: Я счастлив, что выполнил волю отца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал три фактора победы в Карабахе.

По его словам, первым фактором победы является экономическая мощь.

"Если бы у нас не было экономической мощи, добиться этой победы было бы невозможно. Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от кого, ни от одной страны, ни от одного международного финансового института. Это позволило нам одновременно развивать нашу страну и укреплять нашу армию. Мы закупаем всю военную технику и вооружение, необходимое для нашей армии, на зарубежных рынках. Если бы у нас не было экономических возможностей, как бы мы могли их получить? Я считаю, что, проводя успешную политику внутри страны, мы создали в нашей стране уникальную для всего мира модель развития", - заявил Алиев.

Алиев отметил, что вторым фактором является национальное единство, которое придало стране дополнительную силу, не позволило некоторым ненавистным зарубежным кругам осуществить свои ужасные планы в Азербайджане.

"Такие планы были, такие попытки были. Мы отбили эти попытки, проявив политическую волю и единство, мы отстояли нашу гордость как народ, как нация, мы отстояли свой независимый выбор и доказали, что никто не может и не будет вмешиваться в нашу работу. Без этого единства, без национальной солидарности мы никогда не смогли бы освободить наши земли от оккупантов. Основная цель черной пиар-кампании и клеветы на протяжении многих лет заключалась в том, чтобы утопить нас во внутренних проблемах и навсегда сохранить оккупированные территории в руках оккупантов. Сильная политическая воля и единство народа и правительства перевернули эти планы", - сказал Алиев.

По словам главы государства, третьим ключевым фактором победы стал успех на международном уровне.

"Мы доказали всему миру, что Карабах всегда был землей Азербайджана. Мы доказали, что азербайджанский народ веками жил на этих землях. Мы доказали, что армянское население было переселено на эти земли 200 лет назад, как оно было переселено, для каких целей, мы все это представили мировой общественности, с доказательствами и фактами. Мы доказали, что Нагорный Карабах - это историческая, древняя земля Азербайджана, и этот вопрос необходимо решать на основе норм и принципов международного права. Все ведущие мировые организации, все международные организации приняли справедливые резолюции и решения по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Это придало нам дополнительные силы. За годы существования нам удалось наладить отношения со многими странами на основе искреннего, делового партнерства. Нам удалось установить отношения со всеми соседними странами на основе искренней дружбы, взаимного уважения и взаимного доверия. Если бы мы этого не сделали, сегодня вокруг конфликта мог бы развернуться совершенно иной процесс", - добавил Алиев.

Президент также отметил, что счастлив выполнить волю своего отца, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и поклонился его духу. Я сказал в глубине души: я счастлив, что выполнил волю отца. Мы освободили Шушу! Это великая победа!", - сказал Алиев.

А. Мамедов