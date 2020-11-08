Президент Алиев поздравил командующего спецназом с освобождением Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил командующему Силами специального назначения генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву, сообщает пресс-служба главы государства.

"Верховный Главнокомандующий поздравил Мирзоева с освобождением Шуши. Глава государства поздравил военнослужащих и весь личный состав Вооруженных Сил, героически и мужественно участвовавших в освобождении Шуши", - говорится в сообщении.

Мирзоев выразил от имени личного состава глубокую признательность Верховному Главнокомандующему. Он сообщил, что личный состав всегда готов выполнить распоряжения Верховного Главнокомандующего и оправдать его доверие.

А. Мамедов