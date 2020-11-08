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Карабахский конфликт 08.11.2020 15:06

Президент Алиев поздравил командующего спецназом с освобождением Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил командующему Силами специального назначения генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву, сообщает пресс-служба главы государства.

"Верховный Главнокомандующий поздравил Мирзоева с освобождением Шуши. Глава государства поздравил военнослужащих и весь личный состав Вооруженных Сил, героически и мужественно участвовавших в освобождении Шуши", - говорится в сообщении.

Мирзоев выразил от имени личного состава глубокую признательность Верховному Главнокомандующему. Он сообщил, что личный состав всегда готов выполнить распоряжения Верховного Главнокомандующего и оправдать его доверие.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГЕНЕРАЛ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]