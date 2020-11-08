Иран призывает США вернуться к международным соглашениям

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье призвал Вашингтон "компенсировать ошибки" администрации президента США Дональда Трампа и вернуть США в международные соглашения, сообщает ИРНА.

Рухани, выступая на заседании Координационного совета по экономике, заявил, что "политика максимального давления США обречена на провал".

"США пора вернуться на путь верности международным обязательствам и уважения международного права", - сказал он.

Агентство Associated Press отмечает, что отношения между Ираном и США обострились при администрации президента Дональда Трампа, в особенности после того, как он вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий, соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако действующий президент Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.