В Казахстане назвали фейком информацию о поставках оружия Азербайджану

В Казахстане опровергли распространяемые в соцсетях сообщения о поставках оружия в Азербайджан.

"На некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях появилось сообщение о том, что Казахстан начал поставлять оружие Азербайджану. Это утверждение - фейк. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально опровергло это сообщение", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте StopFake.kz.

Сайт приводит заявление министерства индустрии и инфраструктурного развития, в котором отмечается, что Казахстан "придерживается соблюдения всех обязательств страны перед мировым сообществом и не имеет намерений по поставке вооружения в другие страны".

"Указанные в статье сведения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в нем.

Кроме того, сообщается, что, по информации комитета гражданской авиации, в период со 2 по 3 ноября авиакомпанией Silk Way West Airlines рейсы между городами Нур-Султан и Баку не выполнялись.