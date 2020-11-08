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Внешняя политика 08.11.2020 15:55

В Казахстане назвали фейком информацию о поставках оружия Азербайджану

В Казахстане опровергли распространяемые в соцсетях сообщения о поставках оружия в Азербайджан.

"На некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях появилось сообщение о том, что Казахстан начал поставлять оружие Азербайджану. Это утверждение - фейк. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально опровергло это сообщение", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте StopFake.kz.

Сайт приводит заявление министерства индустрии и инфраструктурного развития, в котором отмечается, что Казахстан "придерживается соблюдения всех обязательств страны перед мировым сообществом и не имеет намерений по поставке вооружения в другие страны".

"Указанные в статье сведения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в нем.

Кроме того, сообщается, что, по информации комитета гражданской авиации, в период со 2 по 3 ноября авиакомпанией Silk Way West Airlines рейсы между городами Нур-Султан и Баку не выполнялись.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ОРУЖИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]