Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны о наступлении под Ходжавендом

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о продвижении в направлении Ходжавенда и сбитом азербайджанском истребителе.

"Информация о том, что армянская сторона якобы продвинулась в направлении Ходжавенда и сбила азербайджанский истребитель, является полностью ложной и дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что "части азербайджанской армии расширяют наступление в этом направлении, сохраняя свое тактическое преимущество".

А. Мамедов